В Краснодаре водитель Toyota обстрелял экипаж ДПС

При въезде в Краснодар на стационарном посту ДПС водитель Toyota, которого попытались остановить сотрудники полиции, начал стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Водитель ранил полицейского в ногу и продолжил движение. «В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После чего водитель скрылся», — сообщили в полиции.

В настоящее время в Краснодаре проводится специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого. «Сотрудник полиции госпитализирован», — сказали в управлении.

Как сообщает РБК Юг со ссылкой на очевидцев, наряд ДПС преследовал автомобиль Toyota Camry, который на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова столкнулся с автомобилем Lexus. Водитель Toyota выстрелил из «ружья в лобовое стекло» полицейской машины и скрылся во дворах.

Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы.

https://www.instagram.com/p/BYVokk5hrf_/?taken-by=chp_krd

Ранее в Ингушетии неизвестные обстреляли машину сотрудника полиции, в результате инцидента сотрудник правоохранительных органов погиб.