Убийцы брянского музыканта получили 17 и 16 лет колонии строгого режима

Брянский областной суд приговорил двух жителей Липецка, Владислава Чучменкова и Илью Долгова 1995 и 1997 годов рождения, к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно за убийство вокалиста музыкальной рок-группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова. Говорится в сообщении Брянского областного суда.

Суд установил, что 28 июля 2016 года в Брянске осужденные обнаружили пьяного мужчину, лежащего возле труб отопительных систем. Приняв его за бездомного, Чучменков и Долгов не менее 22 раз ударили его ножом. От полученных ранений он умер на месте, сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемые были членами неформального движения, участники которого агрессивно относятся к алкоголикам и бездомным.

Изначально обвинение Чучменкову и Долгову было предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но позже дело переквалифицировали. Они были осуждены по п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по мотиву ненависти в отношении социальной группы). Отбывать наказание преступники будут в колонии строго режима.

Суд также взыскал с Чучменкова и Долгова 3 млн руб. компенсации морального вреда потерпевшей стороне.