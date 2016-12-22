В Луганске убили двух депутатов Народного совета ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета ЛНР. Убийства были совершены в Каменнобродском районе Луганска в ночь с 26 на 27 августа, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заместителя генерального прокурора республики Григория Цевенко.

Цевенко уточнил, что после убийства депутатов было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса ЛНР (убийство двух лиц). По его словам, «проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили».

Заместитель генпрокурора добавил, что информация о потерпевших, а также сведения об обстоятельствах преступления «не разглашаются в интересах следствия».