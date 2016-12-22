Полиция проверит видео заезда Infiniti и Jaguar по ступенькам МГУ

Сотрудники Госавтоинспекции начали изучать видеозапись с ездой двух авто по лестнице у главного здания МГУ, рассказали РБК в пресс-службе московского управления ГИБДД.

«Сейчас видеозапись изучают сотрудники ГАИ», — сказали в пресс-службе.

Видеозапись с заездом двух автомобилей опубликовал в Instagram пользователь с ником majorka_777. На видео, предположительно, легковой автомобиль Jaguar и внедорожник Infiniti заезжают на лестницу у входа в МГУ.

Видео: Instahram / majorka_777_

В прошлом году полиция проверяла видео заезда Hummer на лестницу у входа в главное здание МГУ. Тогда агентству «Интерфакс» рассказали о начале проверки «по факту размещения ролика в сети интернет», на котором был запечатлен заезд автомобиля. Кроме того, полиция устанавливала личности водителя машины и ее владельца.