Индийский гуру получил 10 лет заключения за изнасилование

Гурмит Рам Рахим Сингх (Фото: Tsering Topgyal / AP)

Главу религиозной общины «Дера Сача Сауда» Гурмита Рама Рахима Сингха в Индии приговорили к десяти годам заключения за изнасилование двух женщин, сообщает Hindustan Times. На прошлой неделе судебное разбирательство в отношении гуру привело к массовым беспорядкам и гибели 38 человек.

Помимо заключения гуру также будет обязан выплатить штраф в размере 65000 рупий (более $1 тыс.). Как отмечает издание, приговор 50-летнему лидеру секты был зачитан в хорошо охраняемом помещении. Для предотвращения массовых волнений в районе суда была заглушена мобильная связь и интернет, а само здание было взято в несколько колец оцепления. Судью, вынесшего приговор, в суд доставили на вертолете.

За некоторое время до вынесения вердикта в городе Сирса, где расположена штаб-квартира последователей гуру, было подожжено несколько машин в знак протеста против его ареста. После вынесения приговора, отмечает издание, Сингх почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.

Обвинительное заключение в отношении Сингха было вынесено судом в пятницу, 25 августа. Оно вызвало массовые протесты по всей стране. Тысячи сторонников религиозного лидера вышли на улицы, сжигая машины и нанося ущерб зданиям. По данным газеты, в результате беспорядков за прошедшие выходные погибли 38 человек, 250 пострадали.

По данным следствия, Сингх совершил изнасилования 15 лет назад. Жертвами главы религиозной секты стали две его последовательницы. Об изнасилованиях правоохранительные органы узнали из анонимного сообщения.