В Уфе взорвался припаркованный у торгового центра автомобиль

В Уфе возле торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирская взорвался автомобиль. Находившийся в салоне автомобиля мужчина получил «множественные раны ног». Его доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет (СК) Башкирии возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь человека по ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов).

По данным следствия, взрыв произошел днем 28 августа. В результате ЧП пострадал автомобиль Kia Rio. Следователи предположили, что покушение на жизнь потерпевшего произошло из-за личных или бытовых отношений. Устанавливается окончательный мотив преступления.

О взрыве в автомобиле около ТЦ «Южный полюс» в Уфе сообщили Life.ru очевидцы через приложение LifeCorr. По их данным, взрывное устройство заложили под автомобиль Kia Rio. По словам находившихся в районе места ЧП, хлопок был таким мощным, что в радиусе квартала сработали сигнализации у припаркованных машин.

По данным очевидцев, в салоне находился один человек. Мужчине ранило руки и ноги.

В группе ​«БашДТП | Уфа и Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, как находившиеся рядом люди бегут в сторону взорвавшегося автомобиля. Они пытаются помочь вывалившемуся из машины пострадавшему мужчине. Кто-то из очевидцев звонит по-телефону.