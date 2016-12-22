Медведев поручил Васильевой проверить данные о зарплатах учителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой проверить данные о зарплатах учителей и долгах перед педагогами. Такое поручение он дал главе ведомства во время селекторного совещания по поводу готовности страны к новому учебному году, сообщает РБК.

Во время совещания Васильева доложила Медведеву, что средняя зарплата учителей выросла в России по сравнению с первым полугодием 2016 года на 1200 руб. и теперь составляет 33,2 тыс. руб. «На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33,2 тыс. руб., в прошлом году — 32 тыс. руб.», — сказала министр.

«Проверьте еще раз (данные о зарплатах учителей и долгах по зарплатам. — РБК) и еще раз потом мне отдельно доложите», — сказал ей Медведев.

В ответ Васильева пообещала премьеру, что обязательно все снова проверит. Она подчеркнула, что целевые показатели по зарплатам педагогов достигнуты пока не по всем регионам.

Ранее президент России Владимир Путин призвал руководство регионов обратить внимание на проблему низких зарплат работников образования. Такое заявление он сделал во время ежегодной прямой линии, которая состоялась 15 июня.

В прямой эфир президенту позвонила девушка из Иркутска, которая работает педагогом. Она сообщила, что в месяц получает не больше 16,5 тыс. руб. Тогда Путин ей ответил, что средняя зарплата учителя в регионе, по его сведениям, составляет 30 тыс. руб. Он также пояснил, что «на практике» зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые «определяет сама школа», и подчеркнул, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем, но «не в два-три раза меньше».

«Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», — сказал тогда президент.