Samsung инвестирует $7 млрд в производство флеш-памяти в Китае

Южнокорейская компания Samsung планирует в течение трех лет инвестировать $7 млрд в производство чипов флеш-памяти типа NAND, которые используют в смартфонах и других гаджетах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление компании.

В заявлении уточняется, что первый транш инвестиций составит $2,3 млрд. В компании уже одобрили направление этих денег на расширение мощностей завода компании в городе Сиань на юго-западе Китая.

Микрочипы NAND используют в смартфонах, различных устройствах, в картах памяти и флеш-накопителях. Bloomberg со ссылкой на информацию консалтинговой компании IDC (International Data Corporation) сообщает, что Samsung, по данным на март 2017 года, занял 41% на рынке флеш-памяти. Это более чем в два раза превышает долю компании Toshiba Corp. (18%), которая разработала данную технологию.

Samsung является крупнейшим производителем динамической оперативной памяти (DRAM, Dynamic Random Access Memory). Корейская фирма занимает 44% этого рынка.

Качественные чипы памяти принесли Samsung рекордную прибыль в последнем квартале 2016 года, что помогло ей стать более прибыльной, чем Apple Inc, отмечает Bloomberg.

В конце июля текущего года Samsung заявила о рекордной прибыли в $9,9 млрд во втором квартале текущего же года. В заявлении компании говорилось, что наращивание прибыли произошло из-за продаж чипов памяти DRAM и NAND, с помощью которых обрабатываются и хранятся данные на серверах и в гаджетах.

Кроме того, рост прибыли произошел после выхода на рынок смартфонов Samsung S8 и S8+.