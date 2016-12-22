Экс-главу ГУ МВД Москвы допросили по делу о заложниках в Ситибанке

Московский окружной военный суд (МОВС) допросил экс-главу столичной полиции, начальника оперативного управления МВД Анатолия Якунина по уголовному делу предпринимателя Арама Петросяна, который в августе 2016 году захватил заложников в отделении Ситибанка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Петросяна Станислава Мальцева.

По словам адвоката, Якунин рассказал суду, что Арам Петросян «выпустил всех заложников добровольно», сдался полиции также добровольно, и никаких политических требований во время захвата не выдвигал. «По словам Якунина, Петросян сразу пошел на переговоры и вреда никому из заложников не причинил», — сказал Мальцев.

Кроме того, по словам адвоката, Якунин сообщил суду, что Петросян начал освобождать заложников до выполнения его требования, которое заключалось в показе снятого им видеоролика по федеральным каналам.

Вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян вошел в здание Ситибанка на Никитской улице в Москве с желтой коробкой на шее, из которой торчали провода. Он угрожал взорвать себя.

Через несколько часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как сообщало тогда агентство «Интерфакс», сдался он лично главе столичного МВД Анатолию Якунину, который прибыл на место происшествия и вел переговоры с предпринимателем. Желтая коробка на его шее оказалась муляжом взрывного устройства.

Сам Петросян на допросе в СКР позже заявил, что не хотел убивать заложников, а стремился только привлечь внимание к проблеме банкротств. Причиной действий бизнесмена стали его собственные финансовые проблемы.

Петросяна обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия), а также ч. 1 ст. 205 (угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения) УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

16 августа 2017 года Московский окружной военный суд приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна. Свою вину подсудимый частично признал, один из потерпевших заявил к нему иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. руб., уточняет ТАСС. Как сообщает агентство, психиатрическая экспертиза, проведенная в Институте имени В. П. Сербского, признала Петросяна вменяемым, однако при этом у него выявлено истерическое расстройство, которое относится «к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту».​