В московской клинике умерла впавшая в кому в Турции жительница Сургута

В московской больнице умерла жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом заявила РБК одноклассница скончавшейся Наталья. Максимюк умерла в ночь на 28 августа.

«Мое мнение, что, как и говорили врачи в Москве, если бы в Турции оказали правильную помощь, а не делали видимость, все могло бы быть иначе», — подчеркнула девушка.

О смерти Кристины Максимюк также сообщила в соцсети «ВКонтакте» ее сестра Надежда Гуменюк.

Ранее она заявляла, что Кристина Максимюк не получала должной медпомощи, что привело к развитию дополнительных заболеваний и усугубило ее состояние.

По словам сестры, у впавшей в кому девушку «пневмония и температура выше 40 градусов». В турецкой клинике ее не лечили, уход отсутствовал, отметила Гуменюк.

Врачи и медработники в Турции «создавали видимость ухода и лечения, была своего рода театральная игра во врача и пациента». Гуменюк отметила, что ей никто не сказал, что у ее сестры начала развиваться пневмония, и никакого лечения пневмонии также не было.

Зонд для питания забыли, он был перекручен, из-за чего питание для девушки не поступало, мало снабжали организм водой, из-за чего пострадали почки, гигиенические процедуры не проводили.

По словам сестры, клиника в Турции каждый день направляла в российскую страховую компанию отчеты о проводимом лечении.

По данным «РИА Новости», жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому на турецком курорте 7 августа. Ее доставили в клинику в Анталье в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина пробыла там десять дней, после чего ее перевезли в Россию в городскую клиническую больницу имени С.С. Юдина в Москве. Столичные врачи диагностировали у нее пневмонию.