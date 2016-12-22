В Подмосковье в ДТП с маршруткой получили травмы десять человек

В Подмосковье в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом РБК сообщили в ​пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

«Произошло попутное столкновение автомобилей Ford Transit [осуществлявшего пассажирскую перевозку] и двух легковых автомобилей Land Rover и Honda. Пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как уточняет «Интерфакс», авария произошла на 18-м км трассы «Волга». Попавший в аварию Ford Transit использовался как маршрутное такси.

В середине июля в Иркутске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля пострадали 14 человек, в том числе трое детей. В ГИБДД отметили, что один из водителей перед аварией нарушил правила дорожной разметки.