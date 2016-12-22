Минобороны назвало сроки модернизации базы ВМФ в Севастополе

Минобороны в 2019 году рассчитывает приступить к модернизации базы военно-морского флота в Севастополе. Об этом, как передает официальный орган печати военного ведомства, газета «Красная звезда», заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
По его словам, модернизация военных объектов ведется по всему Южному военному округу. «В Анапе наряду с модернизацией взлетно-посадочной полосы аэропорта Витязево ведется строительство военного госпиталя. В Новороссийске, где уже базируются четыре новые дизельные подводные лодки и ожидается прибытие еще двух, полным ходом идут работы по возведению геопорта. А в Моздоке завершается возведение жилого квартала для военнослужащих», — пишет издание.
Цаликов во время поездки в округ проверил строительство геопорта в Новороссийске. Как отмечает издание, строящийся военными порт входит в пятерку крупнейших гидросооружений в мире. Введение в эксплуатацию объектов планируется к 2020 году. По словам Цаликова, после завершения основных работ в Новороссийске в 2019 году военные намерены заняться севастопольской военной базой.
Военно-морская база в Севастополе является главной для российского Черноморского флота. Корабли ВМФ в Севастополе базируются в нескольких бухтах. Крымская военно-морская база, штаб которой расположен в Севастополе, была сформирована 1 декабря 2014 года на базе перешедших под контроль России объектов инфраструктуры ВМС Украины.
В начале июня и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на ПМЭФ-2017 рассказал, что власти планируют превратить Севастополь в центр российского судостроения. Он уточнил, что сейчас в городе есть около 120 судостроительных и судоремонтных организаций.