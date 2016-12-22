Минобороны назвало сроки модернизации базы ВМФ в Севастополе

Минобороны в 2019 году рассчитывает приступить к модернизации базы военно-морского флота в Севастополе. Об этом, как передает официальный орган печати военного ведомства, газета «Красная звезда», заявил ​первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

По его словам, модернизация военных объектов ведется по всему Южному военному округу. «В Анапе наряду с модернизацией взлетно-посадочной полосы аэропорта Витязево ведется строительство военного госпиталя. В Новороссийске, где уже базируются четыре новые дизельные подводные лодки и ожидается прибытие еще двух, полным ходом идут работы по возведению геопорта. А в Моздоке завершается возведение жилого квартала для военнослужащих», — пишет издание.

Цаликов во время поездки в округ проверил строительство геопорта в Новороссийске. Как отмечает издание, строящийся военными порт входит в пятерку крупнейших гидросооружений в мире. Введение в эксплуатацию объектов планируется к 2020 году. По словам Цаликова, после завершения основных работ в Новороссийске в 2019 году военные намерены заняться севастопольской военной базой.

Военно-морская база в Севастополе является главной для российского Черноморского флота. Корабли ВМФ в Севастополе базируются в нескольких бухтах. Крымская военно-морская база, штаб которой расположен в Севастополе, была сформирована 1 декабря 2014 года на базе перешедших под контроль России объектов инфраструктуры ВМС Украины.

В начале июня и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на ПМЭФ-2017 рассказал, что власти планируют превратить Севастополь в центр российского судостроения. Он уточнил, что сейчас в городе есть около 120 судостроительных и судоремонтных организаций.