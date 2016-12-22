Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,88 58,31 EUR Нал. 70,16 69,49 USD Бирж. 58,42 -0,16 EUR Бирж. 69,74 -0,16 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1979,39 +0,01% РТС 1067,38 +0,65% Brent 52,37 +0,04% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Такси в Хабаровске проверит водителя после «умывания» пассажирок зеленкой
Лента новостей
Иностранные деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова 13:22, Общество Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам 13:20, Политика Дочь Каримова решила отказаться от поста посла Узбекистана в ЮНЕСКО 13:17, Политика Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии 13:12, Политика Киевскому «Динамо» засчитают поражение за отказ сыграть в Мариуполе 13:10, Спорт В Индии начала работу первая в мире алмазная биржа 13:05, Экономика Компании Игоря Чайки займутся поставками шоколада и кваса в Китай 13:04, Бизнес Россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак 12:50, Общество В московской клинике умерла впавшая в кому в Турции жительница Сургута 12:40, Общество МВД представило новые правила для кругового движения 12:36, Общество Минобороны назвало сроки модернизации базы ВМФ в Севастополе 12:28, Политика В Подмосковье в ДТП с маршруткой получили травмы десять человек 12:23, Общество Такси в Хабаровске проверит водителя после «умывания» пассажирок зеленкой 12:16, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 12:04, Партнерский материал Китай пригласил на саммит БРИКС Гвинею, Мексику, Таиланд и Таджикистан 12:03, Общество Сумма, потраченная Конором Макгрегором на вечеринку после «боя века» 12:00, Стиль Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР 11:53, Политика Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России 11:51, Бизнес Знакомые рассказали о предполагаемом убийце блогера в парке Горького 11:45, Общество «ПСЖ» договорился о покупке форварда за €190 млн 11:37, Спорт СМИ сообщили о запрете Финляндии на проход барка «Крузенштерн» к Аландам 11:36, Политика Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту 11:35, Бизнес Skoda Rapid или гольф-класс: как правильно выбрать бюджетный автомобиль 11:34, Авто Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане 11:32, Общество Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки 11:32, Общество Умерла звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» Мирей Дарк 11:09, Общество
Такси в Хабаровске проверит водителя после «умывания» пассажирок зеленкой
Общество, 12:16
0
Такси в Хабаровске проверит водителя после «умывания» пассажирок зеленкой

Руководство сервиса заказа такси «Максим» в Хабаровске считает «недопустимым» поведение своего таксиста, который заставил «умываться» зеленкой двух девушек, не заплативших за проезд в такси. Об этом сообщила РБК специалист отдела по связям с общественностью службы этого такси Мария Пухова.

Она уточнила, что в этой ситуации и пассажиры, и водитель совершили противоправные действия. По результатам проверки будет решаться, возможно ли продолжить сотрудничество с водителем. «У водителей есть инструкция, как действовать, если пассажир отказывается платить. Самоуправство недопустимо», — подчеркнула она.

По словам Пуховой, стоимость поездки по междугороднему маршруту составила 2150 руб., пассажиры по приезду не расплатились. «Водитель понадеялся на порядочность пассажиров, не взял предоплату и остался без заработка. Ему еще нужно платить за аренду автомобиля», — добавила она.

Представитель «Максима» считает, что после инцидента водитель сам обратился в полицию. «Наши менеджеры готовы по запросу полиции предоставить дополнительную информацию о поездке», — заключила она.

Такси «Максим» перестало сотрудничать с таксистами (на видео, которое попало в Сеть, видны двое мужчин. — РБК), которые, согласно появившемуся в Сети видео, заставляли не заплативших за проезд двух девушек «умываться» зеленкой. Об этом заявил «РИА Новости» председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

По словам Садкова, ассоциация попросила руководителя диспетчерской службы такси Максима Шушарина из города Кургана разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Он отметил, что руководство солидарно с ассоциацией и считает, что «так происходить не должно».

По мнению Шушарина, чтобы обезопасить и пассажиров, и таксистов, в сфере перевозок нужно навести порядок и принять соответствующие законы. Эти нормы должны регулировать вопросы безопасности таксистов и пассажиров «хотя бы на региональном уровне», а сама отрасль нуждается в контроле.

Собеседник агентства добавил, что до этого происшествия ассоциация направила в краевую думу законопроект о такси.

После публикации видеозаписи в интернете инцидента с зеленкой полиция в Хабаровске начала проверку. По данным главы пресс-службы управления регионального управления МВД Кирилла Блинова, девушки, которых «умыли» зеленкой, в полицию не обращались.

На кадрах видно, как мужчина открывает бутылку с зеленкой и заставляет девушку измазать себя раствором. Еще одна девушка стоит рядом с уже облитым зеленкой лицом. Снимающий видео заявляет, что девушки ехали в находящийся недалеко от Хабаровска город Вяземский, но сказали, что у них нет денег на оплату проезда. «Будете в YouTubе сегодня», — уточнил участник видео.

Теги: Хабаровск , зеленка , девушки , такси «Максим»
Главное
Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту Бизнес
Материалы по теме
В Хабаровске полиция начала проверку «умывания» двух девушек зеленкой Общество
В Москве взявший с иностранца 50 тыс. руб. таксист вернул деньги Общество
СМИ опубликовали видео нападения таксиста на мать с ребенком в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку