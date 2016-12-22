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Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки
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Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки
Общество, 11:32
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Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки

Части сил противовоздушной обороны (ПВО) и личный состав авиационных соединений, дислоцированных на территории ряда регионов юга России, приведены в полную боеготовность в рамках начатой по приказу главы Генштаба Вооруженных сил проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия — Алания и Крым», — сказал Астафьев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, проверка должна показать то, насколько хорошо подготовлена авиатехника, а также летчики и наземные специалисты.

Теги: авиация , Минобороны , внезапная проверка
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