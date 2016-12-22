СМИ сообщили о запрете Финляндии на проход барка «Крузенштерн» к Аландам

Генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому учебному парусному кораблю «Крузенштерн» в конце сентября посещать Аландские острова — автономную провинцию Финляндии. Об этом сообщила 28 августа газета Hufvudstadsbladet (HBL).
Издание сообщает, что четырехмачтовому барку со 164 кадетами на борту не разрешили зайти в порт главного аландского города Маарианхамина 18–20 сентября. Этот порт имеет статус демилитаризованной территории. Для посещения территории Финляндии иностранным судам нужно разрешение.
Визит совпал с проведением российскими военными учений «Запад 2017».
Эксперт по вопросам безопасности в Финляндии Томас Риз заявил HBL, что Россия, возможно, «хотела проверить Финляндию».
Силы обороны Финляндии не прокомментировали решение о запрете «Крузенштерну» на заход на Аланды.
В этом году парусник «Крузенштерн» посетил порты финских городов Котка и Турку во время Международной парусной регаты больших парусников на Балтийском море (The Tall Ships Races 2017) 13 и 21 июля соответственно. Об этом сообщала пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ).