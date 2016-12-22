Знакомые рассказали о предполагаемом убийце блогера в парке Горького

Знакомые 23-летнего Корнея Макарова, подозреваемого в убийстве блогера Станислава Думкина в парке имени Горького, в беседе с РБК охарактеризовали его как «уравновешенного» молодого человека.

Ранее Макаров, сын ​актера телесериала «Интерны» Сергея Макарова, служил в ВДВ, рассказали его знакомые. Сослуживец Корнея Макарова сообщил РБК, что не знает, почему мог произойти конфликт в парке. «По службе могу охарактеризовать его как хорошего приятеля, вполне уравновешенного. Парень спокойный, не особо конфликтный», — сказал он.

«Корней Макаров вряд ли мог такое сделать, тем более после того как отслужил в ВДВ», — сказал РБК источник, близкий к семье Макарова. «Спокойный, физически развит», — охарактеризовал он Макарова.

Конфликт в парке им. Горького в Москве произошел 13 августа. Неизвестные напали на блогера Станислава Думкина и нанесли ему несколько ударов в голову. Весь инцидент, попавший на камеры наблюдения, занял 11 секунд. Молодой человек был госпитализирован и умер в больнице, не приходя в сознание. Как стало известно позднее, поводом для конфликта стал внешний вид погибшего, а именно то, что Думкин был «одет не по понятиям».

В воскресенье, 27 августа, СКР сообщил, что личность напавшего на Думкина установлена. Им оказался житель Москвы 1994 года рождения. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый — 23-летний Корней Макаров — сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова.