Минпромторг счел предложенную Минздравом цену на водку угрозой здоровью

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) России заявили РБК, что не получали предложения от Министерства здравоохранения (Минздрава) о повышении минимальных цен на водку до 300 руб. за пол-литра. В Минпромторге отметили, что реализация этой инициативы будет иметь только два последствия — сокращение легального рынка и серьезный рост потребления суррогатов типа «Боярышник».

«Все вместе это приведет лишь к ухудшению здоровья нации», — заключили в ведомстве.

​Представитель Министерства экономического развития России (Минэкономразвития) заявил РБК, что в ведомстве с инициативой Минздрава не знакомы.

О том, что Минздрав в рамках мер по снижению потребления алкоголя предложил увеличить цены на водку, сообщила ранее в понедельник, 28 августа, газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

В Минздраве считают, что цены на водку должны расти быстрее инфляции.

В министерстве заявили, что акцизы на алкоголь крепостью более 9% нужно повысить в 2018 году. Ранее в Налоговый кодекс внесли поправки, согласно которым акцизы не должны меняться до 2020 года.

Представитель Минздрава заявил газете, что оптимальная цена на водку — более 300 руб. за пол-литровую бутылку. С 13 мая 2017 года бутылку водки можно купить по цене минимум 205 руб.

Министерство финансов России (Минфин) не прокомментировало «Ведомостям» данную инициативу Минздрава.