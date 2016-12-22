Пожар в доме престарелых в Красноярске потушен

Пожар в частном пансионате для престарелых в Красноярске потушен, об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

«В 12:45 (по местному времени) пожар локализован на площади 250 кв. м. На тушение пожара всего привлечены 20 (единиц) техники, 66 человек, от МЧС 16 техники, 58 человек», — говорится в сообщении службы.

«Поступила одна пострадавшая c термоингаляционной травмой, но диагноз уточняется. Она находится в ожоговой реанимации. Данных о погибших нет», — сообщили РБК в пресс-службе краевой клинической больницы Красноярска.

До этого в управлении Следственного комитета (СК) по региону сообщили об одном погибшем и двух пострадавших в результате пожара в Красноярске, писало «РИА Новости». Об одном погибшем также сообщал источник ТАСС в экстренных службах, при этом он отмечал, что при пожаре пострадали три человека.

Позднее число погибших, по данным СК, увеличилось до трех человек. Источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших.

Возгорание на улице Авиационной в Красноярске, где находится частный дом престарелых, началось в 11:28 (7:28 мск). К 8:40 по местному времени в МЧС сообщили, что из горящего здания эвакуированы 40 человек. Общая площадь пожара составила 250 кв. м.