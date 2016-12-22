СМИ сообщили об увеличении числа жертв падения автобуса в море на Кубани

В больнице в Краснодарском крае скончался пострадавший при падении автобуса с рабочими в воду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Таким образом, число жертв аварии достигло 19 человек.

Ранее сообщалось о том, что тело 18-го погибшего в результате инцидента было обнаружено в море водолазами. ​По словам источника, еще 19 человек до сих пор остаются в больнице.

Авария с автобусом, перевозившим рабочих компании «Таманьнефтегаз», произошла в пятницу, 25 августа, в поселке Волна. Машина, в салоне которой находился 51 человек, выехала на строящийся пирс и упала в воду. Как было установлено в ходе следствия, причиной аварии стала неисправность тормозов.

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 26 августа суд арестовал двух человек по этому делу: водителя упавшего в Черное море на Кубани автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Микаелян и Вечерадзе были отправлены под арест на два месяца на время следствия.