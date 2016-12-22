В Сети появилось видео с места пожара в доме престарелых в Красноярске
Общество, 08:54
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В Сети появилось видео с места пожара в доме престарелых в Красноярске
В Сети опубликовано фото и видео с места пожара в доме престарелых в Красноярске. По последним данным, жертвой пожара стал один человек.
Видео было опубликовано в группе «ЧП Красноярск» и в YouTube канале ресурса.
Также в социальной сети были опубликованы фотографии с места пожара.
Пожар в доме престарелых в Красноярске произошел утром 28 августа. Из здания были эвакуированы 40 человек. По последним данным, при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. По данным источника ТАСС, судьба еще трех человек остается невыясненной. Площадь возгорания составляет 200 кв.м. На месте происшествия работает следственная группа СКР.