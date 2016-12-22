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СМИ назвали единственный окупившийся в прокате летом российский фильм
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СМИ назвали единственный окупившийся в прокате летом российский фильм
Бизнес, 08:18
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СМИ назвали единственный окупившийся в прокате летом российский фильм

Этим в летом в России в кинопрокате окупился только один фильм российского производства — комедия «Бабушка легкого поведения». Остальным новинкам российского кино добиться успеха в летнем сезоне не удалось, сообщает «Коммерсантъ».

Как поясняет издание, фильм можно считать окупившимся в прокате, если его его сборы как минимум вдвое превысили бюджет. По этому критерию ни один российский фильм, вышедший на экране этим летом, за исключением «Бабушки легкого поведения», не добился успеха. В России и СНГ комедия собрала 130 млн руб. при бюджете в 90 млн. руб. Число ее зрителей составило 523,6 тыс.

Не смогли окупиться в прокате поддержанные Фондом кино фильмы «Блокбастер» и «Сказ о Петре и Февронии». Первая кинокартина собрала 11 млн руб. при бюджете 50 млн руб., вторая — 49 млн при бюджете 140 млн руб. 

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», на который ссылается «Коммерсантъ» с 1 июня по 20 августа кассовые сборы в России составили 11,185 млрд руб. Из них российская кинопродукция получила 399 млн руб. или же 3,6%. Всего на российские фильмы в кино сходили 1,8 млн человек или же 3,7% от общего числа кинозрителей за это лето.

Ранее 23 августа режиссер Никита Михалков  покинул попечительский совет российского Фонда кино, объяснив свое решение «безответственность» его руководства. Михалков пояснил, что из-за этого выходят картины, не имеющие значения или которые «что-то значат, но никто не знает, что с ними делать».

Теги: кинопрокат , Кино
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