В Хабаровске полиция начала проверку «умывания» двух девушек зеленкой

Полиция начала проверку инцидента с «умыванием» двух девушек, не заплативших за проезд в такси, зеленкой, заявил глава пресс-службы управления МВД по региону Кирилл Блинов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству, проверка началась после публикации в интернете видео, где таксист «умывает» двух девушек, отказавшихся заплатить за проезд, зеленкой. «В видео могут иметься признаки противоправного деяния», — пояснил Блинов.

Видео, по его словам, снято предположительно в Индустриальном районе Хабаровска. Он добавил, что девушки после инцидента в полицию не обращались.

Видео: вХабаровске

В видео молодой человек открывает бутылек с зеленкой, наливает ее зеленку в ладони заставляет их измазать себя ею. Еще одна девушка, присутствующая на видео, стоит с уже облитым зеленкой лицом. Снимающий видео поясняет, что девушки ехали в расположенный в нескольких часах езды от Хабаровска город Вяземский, но оказались без денег. «Будете в YouTubе сегодня». — говорит участник видео.