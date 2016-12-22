Индонезия заинтересовалась покупкой российских подлодок

Индонезия проявляет интерес к приобретению дизель-электрических подлодок проекта 636 «Варшавянка», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью «Коммерсантъ».

Шугаев отметил, что в этом отношении «тренд взят хороший». «Мы с индонезийскими партнерами эту тему обсуждаем, мы готовы к поиску взаимовыгодных моделей», — сказал он.

Однако глава ФСВТС добавил, что в то же время Джакарта взяла курс на развитие собственного производства морской техники.

Ранее сообщалось, что глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил в интервью «Коммерсант» о высокой степени готовности договоренности по поставке комплексов ПВО С-400 в Турцию. По его словам, данный вопрос находится практически » на выданье».