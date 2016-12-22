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В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным
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В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным
Общество, 00:26
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В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным
В управлении МВД Ставропольского края разъяснили введенный запрет на посещение сотрудниками полиции баров в выходные. Ранее стало известно, что полицейские пожаловались на данный запрет в Генпрокуратуру
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Запрет ставропольским полицейским посещать бары в выходные объясняется повышением у​ровня боеготовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности, заявили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Приказ направлен, в первую очередь, на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечение антитеррористической защищенности. Как показали события текущего года (ликвидация последствий паводка), актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации», — приводит агентство сообщение краевого управления МВД.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что сотрудники полиции Ставропольского края обратились с жалобой в Генпрокуратуру и аппарат МВД России на приказ регионального управления МВД, который, в частности, запрещает правоохранителям посещать бары в выходные, а также кредитоваться в организациях, предоставляющих услуги микрофинансирования.

Полицейским удалось отменить некоторые нормы приказа краевого управления МВД, например, запрет выезда за пределы муниципального образования в выходные дни — в центральном аппарате МВД заметили, что запрет выезда «подлежит отмене». Остальные пункты — запрет посещения баров и оформления микрозаймов сотрудниками полиции — остались в силе, так как, по мнению руководства МВД, носят рекомендательный характер.

Приказ ГУ МВД по Ставропольскому краю «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины» вышел 3 августа. Его текст был опубликован ВКонтакте в сообществе «Омбудсмен полиции». После обращения полицейских в аппарат МВД приказ был «приведен в соответствие с действующим законодательством».

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: МВД , Ставропольский край , запрет посещать бары
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