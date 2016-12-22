Пакистан предрек провал новой стратегии Трампа в Афганистане

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси считает, что новая стратегия президента США Дональда Трампа в отношении «самой продолжительной войны» в Афганистане «не сработает». Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.​

«С самого первого дня мы очень четко говорим о том, что военная стратегия в Афганистане [США] не сработала и не будет работать», — сказал Аббаси. По его словам, Соединенные Штаты должны ввести «политическое урегулирование» ситуации.

Bloomberg подчеркивает, что позиция администрации Аббаси может усложнить планы Трампа в регионе, после того как американский президент пообещал направить в Афганистан новый военный контингент, объявив «смену стратегии». Таким образом США усилило военное присутствие в стране. Лидер США не называл точное число военных, но, согласно данным The Washington Post, речь идет о 4 тыс. человек.

Трамп также призвал Индию и Пакистан активнее оказывать поддержку афганскому процессу примирения, указав, что Пакистан нередко выступает как «безопасная гавань» для террористов.

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