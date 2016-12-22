В Чечне жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара

В чеченском городе Гудермес загорелся жилой дом, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по республике.

«Людей эвакуируют, но сколько, точно пока неизвестно — несколько десятков. 20 машин сейчас работает на месте ЧП. Причина возгорания пока неизвестна», — рассказал РБК дежурный пожарно-спасательной части Гудермесского района.

Видеозапись возгорания опубликовал очевидец.

https://www.instagram.com/p/BYTOKF0BtKQ/?hl=ru&taken-by=boss.gm

По данным МЧС, горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома по улице Исаева, 18. В 17:45 пожар был локализован.

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