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«Канал имени Москвы» решил ужесточить требования после ЧП с теплоходом
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«Канал имени Москвы» решил ужесточить требования после ЧП с теплоходом
Общество, 16:53
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«Канал имени Москвы» решил ужесточить требования после ЧП с теплоходом

​Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Канал имени Москвы» решило ужесточить правила эксплуатации судов после ЧП с севшим на мель теплоходом. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Германа Елянюшкина, поступившем в РБК.

Пассажирский теплоход «Илья Муромец» вынужденно сел на мель на Волге, в районе города Мышкин Ярославской области. МЧС уточняло, что причиной ЧП стало попадание воды в топливную систему судна.

Как сообщает «Канал имени Москвы», посадка на мель случается, как правило, с грузовым флотом из-за погодных условий или неправильного распределения груза. С пассажирским флотом это происходит «редко», и основными причинами являются плохое техническое состояние судна или человеческий фактор.

«На первом месте должна стоять безопасность пассажиров и судоходства. Это главный приоритет нашей работы», — сказал глава ведомства Елянюшкин.

«Илья Муромец» сел на мель в воскресенье, 27 августа. На борту, по данным МЧС, находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа. В настоящее время неисправность с оборудованием «устранена», судно отправилось дальше по маршруту.

Теги: Москва , теплоход
Главное
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