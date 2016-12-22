В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов
Общество, 16:20
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В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов
Пятеро альпинистов погибли, еще один тяжело ранен в результате несчастного случая в Альпах, сообщает австрийское агентство APA.
Инцидент произошел в Зальцбурге, в коммуне Целль-ам-Зее на высоте около 3000 м. По предварительным данным, группа альпинистов работала в связке, они сорвались при восхождении. По данным представителя Красного Креста Антона Войтофера, состояние выжившего оценивается как критическое.
Причины произошедшего выясняются. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел санитарный самолет, в настоящее время альпинист госпитализирован.
В середине августа в горах Северной Осетии погибли два альпиниста. Инцидент произошел на вершине Адай-хох Цейского ущелья в Северной Осетии во время камнепада.