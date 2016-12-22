В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов

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МЧС сообщило об устранении неисправности на севшем на мель теплоходе

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Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции

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