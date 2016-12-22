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Орбиту полета МКС увеличили на 600 метров
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Орбиту полета МКС увеличили на 600 метров
Технологии и медиа, 11:44
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Орбиту полета МКС увеличили на 600 метров

Орбита полета Международной космической станции увеличена на 600 м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр управления полетами в Королеве.

Для совершения маневра были использованы двигатели пристыкованного к станции грузовика «Прогресс МС-06». Они отработали 177 секунд перед тем, как орбита станции была скорректирована. После маневра средняя высота орбиты МКС составила 404,2 км.

Изменение орбиты станции, изначально запланированное на 25 августа, было перенесено из-за подготовки к посадке космического корабля «Союз МС-04», который должен доставить на землю россиянина Федора Юрчихина и астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон. Посадка корабля должна по плану состояться в первых числах сентября.

Ранее, 17 августа российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский вышли в открытый космос для работ на внешней поверхности станции. Это был первый выход космонавтов из России в открытый космос за полтора года.

Теги: МКС , Космос
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