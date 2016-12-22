Строители моста в Крым начали операцию по установке железнодорожной арки

В Керченском проливе началась операция по установке железнодорожной арки моста в Крым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр ​«Крымский мост». Строители должны переместить и смонтировать конструкцию весом более 6 тыс. тонн.

Накануне арка была целиком установлена на плавучие опоры. Вскоре должна начаться ее транспортировка к мосту. В перевозке арки задействовано 10 судов. Фотография арки опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Керченский мост».

Как сообщает «Крыминформ», для транспортировки арки используются две плавучие опоры, построенные специально для этого на Севастопольском морском заводе. На них арку должны отбуксировать на расстояние 5 км от берега. После того, как конструкция будет подведена к мосту, на 700 тросах ее начнут поднимать вверх для монтажа. Из-за транспортировки и установки арки на 72 часа движение судов по Керченскому проливу будет ограничено.

Из-за аналогичных ограничений для движения судов, установленных ранее во время монтажа арок моста, 11 августа МИД Украины выразил официальный протест России. В Киеве заявили, что строительство моста ведет к негативным последствиям для судоходства и значительным убыткам.