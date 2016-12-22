Армия Ливана заключила перемирие с «Исламским государством»

Армия Ливана и запрещенная в России группировка «Исламское государство» объявили о начале режима прекращения огня на границе с Сирией. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление ливанских военных.

Информацию о заключении перемирия подтвердили также медиа, связанные с группировкой «Хезболла». Отмечается, что договоренность о перемирии было достигнуто при «полном согласии сторон». Причиной заключения перемирия стало намерение ливанских военных провести с боевиками переговоры об освобождении девяти военнослужащих, захваченных ранее в плен исламистами.

Переговоры о прекращении на границе с Сирией состоялись спустя неделю после того, как ливанская армия начала наступление на позиции исламистов у границы с Сирией. При этом власти Ливана не согласовывали свои действия с официальным правительством в Сирии. В боях против ИГ также приняла участие шиитская группировка «Хезболла», которая, в свою очередь, ведет операцию против боевиков совместно с сирийской армией.

Накануне армия Ирака освободила от ИГ город Талль-Афар на севере страны. Талль-Афар, находящийся примерно в 80 км от Мосула, был последним крупным городом на территории Ирака, находившимся под контролем исламистов.