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В Гонконге объявили из-за тайфуна штормовое предупреждение
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В Гонконге объявили из-за тайфуна штормовое предупреждение
Общество, 04:25
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В Гонконге объявили из-за тайфуна штормовое предупреждение

Гонконгская обсерватория объявила восьмой, предпоследний уровень штормового предупреждения из-за тропического тайфуна «Пакхар». Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Обсерватория выпустила штормовое предупреждение в 05:10 по местному времени (00:10 мск). Как сообщили газете в управлении гонконгского аэропорта, с 06:00 по местному времени (01:00 мск) были отменены более 140 рейсов. Также было приостановлено паромное сообщение через дельту реки Чжуцзян.

Кроме того, было закрыто движение по вантовому мосту Стоункаттерс, который является третьим по длине основного пролета в мире. Эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 120 км юго-западнее Гонконга. Он движется в северо-западном направлении к побережью материкового Китая. Тайфун несет с собой тропические ливни и может вызвать наводнения. Скорость ветра тайфуна достигает 110 км/ч. «Пакхар» назван в честь пресноводной рыбы, которая обитает в реке Меконг.

Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тихоокеанский тайфун «Хато». Тогда был объявлен высший, девятый уровень штормового предупреждения. Тайфун также парализовал работу городского транспорта и учреждений. В связи с приближением «Хато» отменили около 320 рейсов. Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч.

Теги: Китай , Гонконг , штормовое предупреждение , тайфун
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