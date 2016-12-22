Полиция Канады арестовала двух человек на антиисламском митинге

Полиция канадского города Лондон арестовала двух человек на митинге против исламизации страны. Об этом сообщает телеканал CBC.
По данным правоохранительных органов, в митинге приняли участие около 500 человек. Они собрались возле мэрии города, в то же время там стали собираться противники митингующих. В полиции не указали, чью сторону поддерживали задержанные люди. Предположительно, один из митингующих ударил человека, который поднес к его лицу некий «плакат». Второй человек был арестован за «нарушение правопорядка».
По информации телеканала, количество оппонентов митингующих составило «около десяти к одному». Столкновение длилось около двух часов, пока участники антиисламского митинга не разошлись.
«Это, безусловно, серьезная проблема для безопасности, когда встречается большое количество людей, особенно с двумя противоположными точками зрения», — сообщил телеканалу представитель полиции Крис Ньютон.
Организатором антиисламского митинга выступила ультраправая организация «Патриотические европейцы против исламизации Запада (PEDIGA). Изначально движение PEDIGA зародилось в 2014 году в Германии.