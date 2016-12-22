К пожару на ТЭЦ в Новосибирске привело замыкание

По предварительным данным, причиной возгорания на территории ТЭЦ-2 в Новосибирске стало замыкание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «СибЭко».
«Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали около 50 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. Во время локализации источника возгорания никто не пострадал. В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено» — отмечается в сообщении компании. Сейчас специально созданная комиссия расследует причины пожара.
Ранее, 26 августа, стало известно о том, что на территории ТЭЦ-2 произошло возгорание. Позднее в Минэнерго рассказали, что основное оборудование станции не было повреждено.
По данным министерства, возгорание произошло в трансформаторе Т-6, который «был включен на холостой ход опробования после ремонта». Первая и вторая шины 110 кВ и единственный работавший турбогенератор ТГ-3 отключились действием защит.
«В емкости горело масло. Ограждение бетонными стенами, выполненное на ТЭЦ, не позволило огню распространиться за пределы подстанции», — отмечалось в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 21:18 по местному времени (17:18 мск), в 22:05 (18:05 мск) возгорание было ликвидировано. По данным МЧС, в ликвидации последствий пожара принимали участие 76 человек и 20 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.
В сообщении МЧС также указывалось, что в результате аварии от электроснабжения были временно отключены 946 объектов в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент оно восстановлено. По данным «СибЭко», работы по восстановлению энергоснабжения прошли в течение трех часов после аварии.