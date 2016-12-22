В Люберцах мальчик насмерть отравился газом для зажигалок

В подмосковных Люберцах десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок, еще один ребенок был госпитализирован. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, 26 августа около 19:00 во дворе дома № 6 по улице Преображенской на детской площадке нашли двоих мальчиков десятилетнего возраста без признаков жизни. Один мальчик скончался на месте, второй был госпитализирован, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, они отравились газом для зажигалок. Представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Варвара Заева подтвердила агентству факт гибели ребенка.

В конце июня в Истринском районе Подмосковья, на участке возле частного дома в деревне Мансурово в бассейне захлебнулся полуторагодовалый ребенок. По информации следствия, младенец играл возле бассейна, а его отец косил траву на участке. Прибывшие на место происшествия работники «скорой помощи» констатировали смерть ребенка. По данному факту СКР по Московской области начало проверку.