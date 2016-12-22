Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,22 58,65 EUR Нал. 70,23 69,54 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
В Люберцах мальчик насмерть отравился газом для зажигалок
Лента новостей
Король Испании вышел на многотысячный марш против террора в Барселоне 02:03, Фотогалерея  Бой Макгрегора против Мейвезера. Прямая видеотрансляция 02:00, Спорт В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город 01:53, Политика Жертвой урагана «Харви» в США стал один человек 01:18, Общество Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны Трампа 00:52, Политика США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие 00:33, Политика В Парке Горького убили одетого «не по понятиям» 25-летнего петербуржца 00:27, Общество Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО 00:11, Политика Глава Пентагона привез в Киев «оборонное оборудование» для армии Украины 00:05, Политика Посол США в России объяснил приостановку выдачи виз россиянам 26 авг, 23:53, Политика Волкер заявил о готовности к агрессии в связи с учениями «Запад-2017» 26 авг, 23:38, Политика «Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в Брюсселе 26 авг, 23:32, Политика Во Франции экстренно сел самолет Ryanair из-за дебоширов на борту 26 авг, 22:59, Общество Саакашвили заявил о желании «барыг» из Киева обвинить его в госперевороте 26 авг, 22:46, Политика Путин поручил разобраться в причинах резонансных пожаров на юге России 26 авг, 22:39, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 26 авг, 22:30, РБК и Билайн Россиян предупредили о террористической угрозе в Великобритании 26 авг, 22:03, Общество Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании 26 авг, 21:50, Спорт Минэнерго рассказало о последствиях пожара на ТЭЦ в Новосибирске 26 авг, 21:27, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 26 авг, 21:13, Партнерский материал Порошенко объяснил участие солдат НАТО в параде на День независимости 26 авг, 21:02, Политика В Японии потерпел крушение военный вертолет 26 авг, 20:55, Общество В штабе Навального сообщили о нападении на агитпункт в Калининграде 26 авг, 20:23, Политика Российские гребцы столкнулись с проблемой получения американских виз 26 авг, 19:45, Общество Додон отреагировал на идею о выводе российских солдат из Приднестровья 26 авг, 18:58, Политика Под Волгоградом из села эвакуировали 500 человек из-за степного пожара 26 авг, 18:52, Общество Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани 26 авг, 18:34, Общество Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры 26 авг, 18:32, Спорт
В Люберцах мальчик насмерть отравился газом для зажигалок
Общество, 02:31
0
В Люберцах мальчик насмерть отравился газом для зажигалок

В подмосковных Люберцах десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок, еще один ребенок был госпитализирован. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, 26 августа около 19:00 во дворе дома № 6 по улице Преображенской на детской площадке нашли двоих мальчиков десятилетнего возраста без признаков жизни. Один мальчик скончался на месте, второй был госпитализирован, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, они отравились газом для зажигалок. Представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Варвара Заева подтвердила агентству факт гибели ребенка.

В конце июня в Истринском районе Подмосковья, на участке возле частного дома в деревне Мансурово в бассейне захлебнулся полуторагодовалый ребенок. По информации следствия, младенец играл возле бассейна, а его отец косил траву на участке. Прибывшие на место происшествия работники «скорой помощи» констатировали смерть ребенка. По данному факту СКР по Московской области начало проверку.

Теги: Газ , Подмосковье , смерть , Люберцы
Главное
США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие Политика
Материалы по теме
СКР начал проверку гибели засыпанного песком мальчика под Волгоградом Общество
Во Владивостоке обнаружили тело четырехлетнего мальчика Общество
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком рассказала о портящих ей жизнь СМИ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку