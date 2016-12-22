В Парке Горького убили одетого «не по понятиям» 25-летнего петербуржца

Петербуржец Станислав Думкин скончался в больнице после потасовки в столичном Парке Горького. Об этом говорится в сообщении парка, опубликованного в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа, в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького. В результате драки 29-летний петербуржец Станислав Думкин получил тяжелую травму головы.

Сотрудники «скорой помощи» совместно с охраной Парка Горького госпитализировали повредившего ногу посетителя в тот момент, когда в районе Пушкинской набережной произошел конфликт, привлекший к гибели петербуржца Станислава Думкина

«В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего (Думкина) в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу» — указывается в сообщении.

В нем отмечается, что никто из полутора десятков посетителей парка не сообщил охране о причинах госпитализации Думкина. Их установили после того, как были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Через неделю Думкин скончался, не приходя в сознание.

Как сообщал Life со ссылкой на Mash, трое нетрезвых молодых людей напали на Думкина за то, что он был «одет не по понятиям». Петербуржец гулял с другом и двумя девушками в парке, когда к ним подошли трое человек, отняли у Думкина шляпу и сорвали с него очки. В ходе драки Думкин упал на землю и получил тяжелую травму головы. После этого его доставили в больницу.

По факту инцидента Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).