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В Японии потерпел крушение военный вертолет
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В Японии потерпел крушение военный вертолет
Общество, 20:55
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В Японии потерпел крушение военный вертолет

Вертолет SH60J Военно-воздушных сил Японии потерпел крушение, сообщает японское агентство 47news со ссылкой на Министерство обороны страны.

​По информации агентства, контакт с вертолетом был потерян 26 августа в 23:00 по местному времени (17:00 мск). На борту вертолета находилось четыре человека, одного из них удалось спасти, еще трое пропали без вести, пишет 47news. ​В настоящий момент ведут поиски пропавших.

По данным телеканала NHK, связь с вертолетом пропала, когда он в ходе учений находился в 90 км от мыса Тапписаки в префектуре Аомори. За некоторое время до того, как пропал контакт с вертолетом, экипаж подал сигнал бедствия, сообщает телеканал.

Теги: Япония , Крушение , Вертолет
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