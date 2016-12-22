Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани

Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя упавшего в Черное море на Кубани автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.
Они пробудут под стражей до 26 октября, уточнил он.
Автобус, который перевозил рабочих, строящих пирс для компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся и упал в Черное море утром 25 августа. В результате случившегося погибли 18 человек. Всего в автобусе находился 51 человек.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за отказа тормозов. Автобус проехал по дороге несколько метров, после чего выехал на строящийся пирс и упал в воду.
По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Роструд заявил о намерении проверить работодателя погибших и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе.
Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в аварии.