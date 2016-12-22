Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,68 EUR Нал. 70,19 69,63 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани
Лента новостей
Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани 18:34, Общество Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры 18:32, Спорт Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани 18:10, Общество В Новосибирске произошел пожар на ТЭЦ 18:06, Общество Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве 17:54, Политика Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей 17:38, Технологии и медиа Судьи наказали Даниила Квята на четвертом Гран-при подряд 17:28, Спорт Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем 17:23, Политика Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» 17:11, Политика На митинге «За свободный интернет» полиция задержала трех человек 17:00, Политика В Белоруссии на 15 суток арестовали экс-кандидата в президенты 16:37, Политика В Новой Москве две девушки выпали с балкона 16:34, Общество Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера на Гран-при Бельгии 16:32, Спорт Мужчина с ножом напал на прохожих в Марселе 16:13, Общество В Петербурге закрыли одну из станций метро из-за бесхозного предмета 16:10, Общество Военное командование ДНР обвинило Украину в срыве «школьного перемирия» 15:45, Политика МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве 15:36, Общество Британская полиция рассказала о наличии меча у нападавшего в Лондоне 15:06, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 15:01, Партнерский материал Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного» 15:01, Экономика СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море 14:42, Общество Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве депутата в Чечне 14:26, Политика Порошенко рассказал об успехах украинской авиации 14:06, Политика Медведев назначил Александра Албычева замглавой Федерального казначейства 13:46, Политика Работавших в посольстве США россиян примут в кадровый резерв МИД России 13:39, Политика Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал 13:38, Политика Всех клиентов обанкротившейся Ted Travel разместили в отелях Антальи 13:04, Общество Посол Молдавии передал в Кишинев ноту об озабоченности России 12:43, Политика
Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани
Общество, 18:10
0
Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани
Суд Краснодарского края на два месяца арестовал водителя упавшего в Черное море автобуса и бизнесмена, который организовал перевозку рабочих. В результате ДТП погибли 18 человек
Спасатели на месте падения автобуса (Фото: МЧС / ТАСС)

​​Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя упавшего в Черное море на Кубани автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Они пробудут под стражей до 26 октября, уточнил он.

Автобус, который перевозил рабочих, строящих пирс для компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся и упал в Черное море утром 25 августа. В результате случившегося погибли 18 человек. Всего в автобусе находился 51 человек.

Спасательная операция на месте падения автобуса в море. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По предварительным данным, ДТП произошло из-за отказа тормозов. Автобус проехал по дороге несколько метров, после чего выехал на строящийся пирс и упал в воду.

По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Роструд заявил о намерении проверить работодателя погибших и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе.

Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в аварии.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: арест , ДТП , водитель , Кубань , Автобус , Предприниматель
Главное
Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани Общество
Материалы по теме
МЧС нашло тело 18-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани Общество
МЧС возобновило поиск пропавшего в море пассажира автобуса на Кубани Общество
Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в ДТП Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку