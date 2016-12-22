На митинге «За свободный интернет» полиция задержала трех человек

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «За свободный интернет». Полиция уже задержала трех человек, сообщает корреспондент РБК.

Полиция задержала трех девушек, у которых при себе были радужные флаги. Участники митинга сопроводили задержание криками «Позор!».

Как уточняет «ОВД-Инфо», всего было задержано четверо женщин. Среди них оказались активистки «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Александра Алексеева и Мария Скачкова.

Пришедшие на митинг люди выкрикивают лозунги «За свободный интернет» и «Роскомнадзор, отдыхай!». При себе некоторые участники акции имеют флаги ПАРНАСа и Пиратской партии.

Фото: РБК

Численность собравшихся на проспекте Сахарова один из организаторов акции Эмиль Халиков оценил в 4 тыс. человек. Полиция своей оценки численности митинга пока не давала.

Фото: РБК

Митинг «За свободный интернет» был согласован мэрией Москвы 16 августа. Заявленное число участников акции — до 10 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», Пиратская партия, Либертарианская партия, «Демократический выбор», движения «Левый блок», «Роскомсвобода» и «Протестная Москва». В качестве требований участники митинга выдвигают отмену «пакета Яровой», отказ от контроля за мессенджерами, отмена блокировки анонимайзеров и закона о забвении, реабилитация осужденных за лайки и репосты и за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.