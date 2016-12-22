В Новой Москве две девушки выпали с балкона
Общество, 16:34
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В Новой Москве две девушки выпали с балкона
В Троицке в Новой Москве две девушки выпали с балкона, сообщили «РИА Новости» в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В ведомстве отметили, что о произошедшем рассказали очевидцы.
За девушками направили два санитарных вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). «Первый вертолет с одной из пострадавших вылетел в направлении ГКБ №36, вторую девушку эвакуируют в ГКБ №79», — рассказал представитель ведомства.