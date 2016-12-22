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Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного»
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Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного»
Экономика, 15:01
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Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного»

Рейтинговое агентство ​Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины. С Caa2 («стабильный») он был изменен до Caa3 («положительный»), говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтинга в агентстве объяснили двумя причинами. Первой из них стали проводящиеся на Украине структурные реформы. Их кумулятивное влияние, отметили в агентстве, может улучшить динамику изменения государственного долга страны. Еще одной причиной стало «значительное укрепление внешних позиций Украины».

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает динамику реформ, которые, если они будут проводиться устойчиво, могут привести к дальнейшему повышению устойчивости внутригосударственного и внешнего долга», — пояснили в агентстве. Moody’s отметило, что после введения новых бюджетных правил профицит бюджета Украины в ближайшие несколько лет может составить 1%.ВВП. Также в агентстве полагают, что после одобрения пенсионной реформы Украина сможет рассчитывать на новый транш от МВФ.

Среди негативных факторов, влияющих на рейтинг Украины, в агентстве назвали высокий уровень государственного долга (порядка 81% от ВВП на конец 2016 года), обслуживание которого требует значительных средств. Еще одним фактором риска была признана политическая ситуация. «Внутренняя политика и геополитическая напряженность могут нарушить доступ Украины к рынку частного капитала, а также ослабить валюту с соответствующими негативными последствиями для показателей государственного долга и экономической стабильности», — отметили в агентстве.

В феврале агентство Moody’s повысило прогноз по кредитному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Тем не менее прогноз по рейтингу остался на на уровне Ba1, что по шкале агентства является неинвестиционным, или «мусорным», уровнем. Причиной повышения прогноза по рейтингу России стала принятая правительством стратегия бюджетной консолидации.

Теги: Украина , рейтинг , Moody’s
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