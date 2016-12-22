Медведев назначил Александра Албычева замглавой Федерального казначейства

Место заместителя главы Федерального казначейства вместо арестованного в мае Сергея Гуральникова займет Александр Албычев. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер Дмитрий Медведев.

Предшественник Албычева на этом посту, Сергей Гуральников, был арестован в мае по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним обвинения были также предъявлены начальнику управления информационных систем ведомства Сергею Павлову. Правоохранительные органы подозревают их в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.​​ 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным источников, дело против чиновников может быть связано с тем, что брат Павлова получал госконтракты на поставку компьютерной техники. Сумма заключенных контрактов составила 195 млн руб. Ущерб по делу о мошенничестве следственные органы оценили в 8 млн руб.