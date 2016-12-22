Кадыров рассказал о плане по спасению российских детей из Ирака

В настоящее время власти Чечни работают над возвращением из Ирака на родину очередной группы приехавших из России детей и женщин. Об этом говорится в сообщении Рамзана Кадырова, опубликованном в Instagram.

Кадыров рассказал, что провел встречу с представителем правительства Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби. Во время встречи обсуждалось спасение российских детей и женщин, вывезенных на Ближний Восток. По словам чеченского лидера, группа людей, над возвращением которой будут в ближайшее время работать власти, уже определена. В нее входят четверо детей и две женщины, сейчас они находятся в Ираке.

Кроме того, Кадыров рассказал, что Чечня намерена оказать помощь детскому приюту в Багдаде, в котором находятся российские дети. «Также я поручил Зияду Сабсаби организовать работу по реализации плана оказания поддержки детскому приюту Аль-Сахилия в Багдаде, в котором содержатся 75 сирот из России. Во вторник всем детям и 32 сотрудникам будут доставлены полные комплекты одежды», — рассказал он.

Накануне, 25 августа стало известно о вывозе из Ирака очередной группы детей, чьи родители присоединились к «Исламскому государству» (запрещенная в России организация). Трех девочек и двух мальчиков в возрасте от двух до девяти лет вывезли из страны спецрейсом и передали родным, проживающим в Дагестане.