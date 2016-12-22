МЧС возобновило поиск пропавшего в море пассажира автобуса на Кубани

Утром 26 августа спасатели возобновили работы по поиску пропавшего без вести пассажира автобуса, упавшего в море в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Спасателям пока не удалось найти еще одного пассажира автобуса, в котором находились порядка 50 человек. К настоящему моменту число погибших в аварии составляет 17 человек, 33 человека пострадали. Из них 19 человек были госпитализированы после инцидента. Как уточнили в МЧС, двоих пострадавших медикам пришлось вертолетом эвакуировать в краевую больницу.

Пассажирский автобус, перевозивший рабочих компании «Таманьнефтегаз», упал в воду утром 25 августа. Машина выкатилась на пирс и, не останавливаясь, упала в море. По предварительной версии, причиной произошедшего стал отказ тормозов. Спасатели уже подняли автобус на поверхность.

СКР возбудил два уголовных дела по факту аварии. Следователи уже установили двух предполагаемых подозреваемых. Ими стали выживший водитель автобуса и предприниматель, с которым был заключен контракт на перевозку пассажиров.

26 августа было объявлено на Кубани днем траура по погибшим.