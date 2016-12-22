В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек
Общество, 10:59
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В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек
В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Можайском районе погиб один и пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как сообщили в ведомстве, утром 26 августа на 121 км Минского шоссе в Можайском районе Московской области микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем ИЖ. В результате пострадали два один человек погиб. «Все они находились в легковом автомобиле», — пояснили в МВД.
В то же время «Интерфакс» сообщает о двух погибших и одном раненом в результате аварии.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции устанавливают причину ДТП.