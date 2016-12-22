Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,17 58,65 EUR Нал. 70,21 69,59 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер
Лента новостей
Леонид Слуцкий одержал вторую крупную победу в Англии 11:08, Спорт МЧС возобновило поиск пропавшего в море пассажира автобуса на Кубани 11:01, Общество ЦБ сделает инсайдом решения по ключевой ставке 11:00, Финансы В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек 10:59, Общество На США обрушился самый мощный за последние 12 лет ураган. Фотогалерея 10:49, Фотогалерея  Съемки фильма о Цое продолжились без Серебренникова 10:42, Общество NASA показало вид урагана «Харви» из космоса 10:22, Общество Десять человек пострадали в результате урагана «Харви» в США 09:56, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 09:51, Партнерский материал В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в реку 09:39, Общество WSJ узнала о расследовании в отношении Флинна по делу о переписке Клинтон 09:09, Политика Возвращение идеологии: как мировоззрение влияет на экономику 09:08, Мнение Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации 09:07, Фотогалерея  Заместитель советника Трампа уволился из-за несогласия с Белым домом 08:14, Политика Военный вертолет США разбился у берегов Йемена 07:14, Общество Нападение в центре Лондона расследует отдел по борьбе с терроризмом 06:47, Общество На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров 06:42, Общество Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в ДТП 06:07, Общество Ураган «Харви» у побережья США усилился до четвертой категории мощности 05:34, Общество Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана 05:28, Политика Трампа проинформировали о ракетных запусках КНДР 05:19, Политика Apple удалила все иранские приложения из своего магазина 04:48, Технологии и медиа Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии 04:04, Общество Мадуро заявил о возможном закрытии ​Citgo Petroleum из-за санкций США 03:14, Политика Структура Мордашова собралась купить российско-финляндскую клинику 02:27, Бизнес Очевидец рассказал о людях на крыше упавшего в море на Кубани автобуса 01:44, Общество КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японии 01:34, Политика В Брюсселе к полицейскому участку подбросили коктейль Молотова 01:12, Общество
Между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер
Общество, 11:19
0
Между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер

В США, в канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер, перевозивший 373 тыс. галлонов топлива (1,4 млн литров), сообщает The New York Times.

Как сообщает газета со ссылкой на береговую охрану, танкер Kamome Victoria, шедший под флагом Панамы, затонул к югу от моста Веразано-Нэроуз. Утечки топлива и серьезных повреждений корпуса не обнаружено. В результате инцидента, по информации издания,  никто не пострадал.

В береговой охране газете сообщили о начале расследования происшествия и о разработке плана поднятия танкера со дна канала.

Теги: США , танкер , Нью-Йорк , Нью-Джерси , затонул
Главное
Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана Политика
Материалы по теме
В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно Общество
У берегов Японии затонул буксир Общество
В Ираке при столкновении с другим судном затонул корабль Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку