В США, в канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер, перевозивший 373 тыс. галлонов топлива (1,4 млн литров), сообщает The New York Times.

Как сообщает газета со ссылкой на береговую охрану, танкер Kamome Victoria, шедший под флагом Панамы, затонул к югу от моста Веразано-Нэроуз. Утечки топлива и серьезных повреждений корпуса не обнаружено. В результате инцидента, по информации издания, никто не пострадал.

В береговой охране газете сообщили о начале расследования происшествия и о разработке плана поднятия танкера со дна канала.