Ураган «Харви» у побережья США усилился до четвертой категории мощности

Фото: Eric Gay / AP

Ураган «Харви», уже настигший восточное побережье США, усилился до «четвертой» категории (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона). Об этом сообщает Reuters.

Ранее «Харви» присвоили «третью» категорию мощности и признали его самым мощным ураганом за последние 12 лет. Как сообщает Reuters, ураган обрушится на штат Техас.

По данным корреспондента Associated Press, ураган уже приближается в городу Корпус-Кристи.

Скорость «Харви» достигает 178-208 км/ч, с таким уровнем опасности стихия способна «вырывать с корнем деревья, срывать крыши домов», уточняет агентство. Кроме того, Национальный ураганный центр предупредил о «крупнейших» наводнениях в связи с ураганом. В настоящее время из прибрежных районов штата эвакуированы более 10 тыс. человек.