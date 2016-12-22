В Новгороде найдена берестяная грамота XV века с челобитной

Археологи обнаружили две берестяные грамоты XIV—XV веков в Великом Новогороде, сообщил агентству «Интерфакс» член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус.

По словам исследователя, находки сделаны на раскопке в историческом центре города на улице Никольской. Одна берестяная грамота была написана в начале XV века и представляет собой фрагмент челобитной, в которой автор признается в убийстве сына.

Другая старорусская грамота также включает в себя текст челобитной, написанной в конце XIV века.​ Ученые продолжают изучение текстов обнаруженных памятников письменности.

Ранее в Новгороде археологи обнаружили несколько десятков квадратных метров фресок XII века, которые считались утраченными. Фрески были найдены на руинах церкви Благовещения, постройка и роспись которой датируется 1103 годом.