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МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад»
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МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад»
Политика, 21:31
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МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад»

МИД России обвинил страны Запада в информационной кампании, развернутой вокруг военных учений «Запад-2017».

В официальном комментарии департамента информации и печати МИД России указывается, что раздуваемая шумиха вокруг российско-белорусских учений «носит искусственный характер». Там предположили, что ее целью является демонстрация западной общественности «обоснованности» затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО.

Как отмечает МИД России, подобные действия «ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные «бойцы пера и микрофона».

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что в западных СМИ настаивали на агрессивном характере российско-белорусских учений и попыток России занизить численность личного состава и боевой техники, задействованных в них. При этом в МИДе подчеркнули, что эта численность установлена Венским документом 2011 года.

Совместные стратегические учения проводятся раз в два года в соответствии с соглашением глав России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года. В учениях «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, примут участие 680 единиц техники и около 6 тыс. военнослужащих обеих стран. Согласно международным договоренностям в таких мероприятиях не должны принимать участия более 13 тыс. человек.
 

Теги: МИД России , Запад-2017
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