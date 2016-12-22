МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад»

МИД России обвинил страны Запада в информационной кампании, развернутой вокруг военных учений «Запад-2017».
В официальном комментарии департамента информации и печати МИД России указывается, что раздуваемая шумиха вокруг российско-белорусских учений «носит искусственный характер». Там предположили, что ее целью является демонстрация западной общественности «обоснованности» затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО.
Как отмечает МИД России, подобные действия «ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные «бойцы пера и микрофона».
Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что в западных СМИ настаивали на агрессивном характере российско-белорусских учений и попыток России занизить численность личного состава и боевой техники, задействованных в них. При этом в МИДе подчеркнули, что эта численность установлена Венским документом 2011 года.
Совместные стратегические учения проводятся раз в два года в соответствии с соглашением глав России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года. В учениях «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, примут участие 680 единиц техники и около 6 тыс. военнослужащих обеих стран. Согласно международным договоренностям в таких мероприятиях не должны принимать участия более 13 тыс. человек.