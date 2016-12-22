В деле о взрыве в Киеве появился подозреваемый

По делу о взрыве в Киеве, в результате которого пострадали три человека, есть подозреваемый. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет в пятницу, 25 августа, агентство УНН.
Генпрокурор добавил, что силовые структуры к 28 августа окончательно определятся с квалификацией взрыва, произошедшего на улице Грушевского, недалеко от здания правительства Украины.
По словам Луценко, сработавшее там взрывное устройство бросили в автомобиль, в котором находились бойцы вооруженных сил Украины, сообщает портал «Цензор.нет».
Взрыв неустановленного предмета в центре Киева произошел 24 августа. В Нацполиции сообщали, что информация об инциденте поступила правоохранителям в 14:06 по местому времени.
В результате инцидента пострадали три человека. Позднее выяснилось, что это жена, теща и друг семьи Героя Украины, командира роты снайперов капитана Валерия Чибинеева. Раненых госпитализировали, врач оценивал их состояние как стабильное.
Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание Герой Украины командиру снайперской роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ капитану Валерию Чибинееву 24 августа 2016 года, писало агентство УНИАН.
В 2014 году Чибинеев воевал у Красного Лимана, на территории нынешней самопровозглашенной Донецкой народной республики. По информации агентства, в июле того же года около поселка Изварино (Луганская область) Чибинеев с сослуживцами спас из подбитого танка трех военнослужащих. В январе 2015 года участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.